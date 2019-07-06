ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ликвидировали начальника разведки боевиков

Новости » Общество    06.07.2019 - 07:00
На Донбассе ликвидировали начальника разведки боевиков
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Боевик с позывным "Скиф" командовал разведкой "Оплота"

Украинские морские пехотинцы ликвидировали командира разведки отдельного мотострелковой бригады "Оплот" с позывным "Скиф". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на 137-й отдельный батальон морской пехоты.

Отмечается, что спецоперация произошла недалеко от оккупированного Докучаевска. Сепаратистские СМИ сообщили, что боевик был родом из шахтерского поселка у Макеевки. В рядах террористов - "с первых дней войны".

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше ...", - сообщил 137 батальон в Facebook.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку в финансировании террористической организации "ДНР". Участники группы провели двойную регистрацию подконтрольных предприятий - в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемые фискальные органы "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

Добавим, украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории "ДНР" и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Он в списке подозреваемых авиакастрофе MH-17.

Папа Римский назвал ситуацию на Донбассе гибридной войной Хомчак назвал популизмом заявления об армии европейского образца
Новости Украины ДонбассДНРбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь