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На Донбасі ліквідовано начальника розвідки бойовиків

Новини » Суспільство    06.07.2019 - 07:00
На Донбасі ліквідовано начальника розвідки бойовиків
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Бойовик з позивним "Скіф" командував розвідкою "Оплоту"

Українські морські піхотинці ліквідували командира розвідки окремого мотострілкової бригади "Оплот" із позивним "Скіф". Про це передає РБК-Україна із посиланням на 137-й окремий батальйон морської піхоти.

Зазначається, що спецоперація відбулася неподалік окупованого Докучаєвська. Сепаратистські ЗМІ повідомили, що бойовик був родом з шахтарського селища біля Макіївки. В лавах терористів - "з перших днів війни".

"За дивних обставин загинув начальник розвідки сепаратистів. Працюємо далі...", - повідомив 137 батальйон у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України викрили організоване угруповання у фінансуванні терористичної організації "ДНР". Учасники групи провели подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств - у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів "ДНР", відкривши для цього рахунки у фейковому "Центральному Республіканському банку ДНР".

Додамо, українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території "ДНР" і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він у списку підозрюваних авіакастрофи MH-17.

Біля окупованого Докучаєвська на Донбасі ліквідували командира розвідки сепаратистів "Скіфа"

 

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