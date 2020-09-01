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На Донбассе КПВВ перешли на осенний график работы

Донбасс, Вторник 01 сентября 2020 07:00
На Донбассе КПВВ перешли на осенний график работы
Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе с сегодняшнего дня переходят на осенний режим работы. При этом также сохраняются карантинные ограничения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, КПВВ "Марьинка", "Новотроицкое" и "Станица Луганская" будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30.

Также в ООС отметили, что пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм - температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. В то же время с оккупированной территории все прибывшие должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

"Пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и таких, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - добавили в ООС.

Напомним, ранее Кабмин изменил правила пропуска через КПВВ с Крымом, что теперь при въезде на подконтрольную территорию Украины граждане должны иметь при себе страховой полис.

Также сообщалось, что недавно боевики разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое".

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