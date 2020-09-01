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На Донбасі КПВВ перейшли на осінній графік роботи

Донбас, Вівторок 01 вересня 2020 07:00
На Донбасі КПВВ перейшли на осінній графік роботи
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з сьогоднішнього дня переходять на осінній режим роботи. При цьому також зберігаються карантинні обмеження.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Як зазначили в штабі, КПВВ "Маріїнка", "Новотроїцьке" і "Станиця Луганська" будуть здійснювати пропуск через лінію розмежування в період з 7:00 до 18:30.

Також в ООС відзначили, що пропуск громадян буде проводитись при дотриманні карантинних норм - температурний скринінг, засоби індивідуального захисту, соціальна дистанція. У той же час з окупованої території всі прибулі повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію.

"Пропуск осіб з підвищеною температурою тіла вище 37,2 градуса і таких, у кого підтверджені контакти протягом останніх 14 днів з особами, хворими COVID-19, буде проводитися окремо", - додали в ООС.

Нагадаємо, раніше Кабмін змінив правила пропуску через КПВВ з Кримом, що тепер при в'їзді на підконтрольну територію України громадяни повинні мати при собі страховий поліс.

Також повідомлялося, що недавно бойовики розблокували роботу КПВВ "Новотроїцьке".

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