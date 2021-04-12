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На оккупированном Донбассе не хватает лекарств, - Мендель

Автор: Наталья Скороход

На оккупированном Донбассе критически не хватает лекарств и медицинских товаров. При этом речь идет не только о товарах, которые необходимы для лечения коронавируса, но и других обычных болезней.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире передачи "Взгляд с Банковой".

По ее словам, на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому Красный Крест и другие международные организации направляют туда гуманитарную помощь.

Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения коронавируса.

"Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов", - говорит Мендель.

Она также отметила, что в подконтрольном правительстве Бахмуте при поддержке именно Международного Комитета Красного Креста идет строительство отделения неотложной медицинской помощи.

"Это и есть ответ на вопрос: кто и как на международном уровне помогает сегодня жителям Донбасса", - добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Напомним, под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Подробности гибели четырех украинских военных.

Ранее сообщалось, сколько украинских военных погибло на Донбассе в этом году. Боевики активировались и возобновились активные обстрелы.

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