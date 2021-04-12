В Донбасі не вистачає ліків, - Мендель

За її словами, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест та інші міжнародні організації направляють туди гуманітарну допомогу.

Мова йде про препарати проти астми, діабету, гіпертонії й серцевих хвороб. Крім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування коронавірусу.

"Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів", - каже Мендель.

Вона також зазначила, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки саме Міжнародного Комітету Червоного Хреста йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги.

"Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні сьогодні допомагає жителям Донбасу", - додала прес-секретар Володимира Зеленського.