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В Донбасі не вистачає ліків, - Мендель

Автор: Наталья Скороход

На окупованому Донбасі критично не вистачає ліків та медичних товарів. При цьому мова йде не лише про товари, які необхідні при лікуванні коронавірусу, але й інших звичайних хвороб.

Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель в ефірі передачі "Погляд з Банкової".

За її словами, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест та інші міжнародні організації направляють туди гуманітарну допомогу.

Мова йде про препарати проти астми, діабету, гіпертонії й серцевих хвороб. Крім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування коронавірусу.

"Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів", - каже Мендель.

Вона також зазначила, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки саме Міжнародного Комітету Червоного Хреста йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги.

"Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні сьогодні допомагає жителям Донбасу", - додала прес-секретар Володимира Зеленського.

Нагадаємо, під Шумами група розмінування потрапила під снайперський обстріл. Подробиці загибелі чотирьох українських військових.

Раніше повідомлялося, скільки українських військових загинуло на Донбасі в цьому році. Бойовики активувалися і відновилися активні обстріли.

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