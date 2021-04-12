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В ОП рассказали о потерях на Донбассе с начала года

Новина українською → Украина, Донбасс, Понедельник 12 апреля 2021 01:17
В ОП рассказали о потерях на Донбассе с начала года Фото: на Донбассе обострилась ситуация (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Только с начала этого года на Донбассе погибло 26 украинских воинов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Об этом шла речь в эфире передачи "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

Мендель напомнила, что в июле 2020 года были достигнуты новые договоренности соблюдение режима о прекращения огня на Донбассе. Однако с начала этого года вновь возобновились активные обстрелы.

"За пол года, которые придерживались режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более три месяца погибли 26 украинских военных", - говорит Мендель.

Она добавила, что команда президента убеждена в необходимости переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - сказала пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Напомним, боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе 11 апреля. Боевики открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в результате обстрелов на Донбассе не стало украинского воина. Ему было всего 24 года.

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