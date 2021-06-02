Взрывы и обстрелы на Донбассе: наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около сотни нарушений

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе . За 31 мая наблюдатели зафиксировали почти сотню таких нарушений.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 1 июня.

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали 49 нарушений режима прекращения огня, включая 21 взрыв. В ОБСЕ уточняют, что слышали 1 выстрел, 8 разрывов и 12 взрывов неопределенного происхождения за 31 мая.

Также в ОБСЕ сообщили, что большинство нарушений произошли севернее от Широкино. Там слышали взрывы и зафиксировали боеприпасы.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 42 нарушения, включая 2 взрыва неопределенного происхождения.

"Все эти нарушения произошли в районе к западо-юго-западу от н. п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска), а также северо-восточнее участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска)", - уточняет пресс-служба СММ ОБСЕ.

В Калиново-Борщеватом зафиксировали 25 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, а в Золотом - 10 выстрелов и очередей из стрелкового оружия.