На Донбассе фактически работают только два КПВВ, - Госпогранслужба

На Донбассе, несмотря на возобновление работы контрольно-пропускных пунктов Украиной, фактически работают только два КПВВ. Это "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что формально работают семь КПВВ каждый день с 8:00 до 16:00. Но фактический пропуск граждан происходит только на пунктах "Станица Луганская" и "Новотроицкое". На "Станице Луганской" пропуск граждан ведется каждый день, а на "Новотроицкое" - в понедельник и пятницу. Остальные КПВВ заблокированы пророссийскими боевиками.

Также в течение недели на временно оккупированную территорию Украины въехали 14 грузовиков гуманитарной помощи от "Красного Креста" и 10 - от ООН. Они везли продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские средства. Общий вес помощи - 324 тонны.

Напомним, в среду представители ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе призвали Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. ОБСЕ рассчитывает, что пропуск через линию разграничения будет возобновлен до конца недели.

10 ноября Украина возобновила работу всех КПВВ на Донбассе, включительно с новыми пунктами пропуска "Счастье" и "Золотое". Однако оккупанты отказались возобновлять пропуск через линию разграничения.

Кроме того, пророссийские боевики заявили об отсутствии договоренностей относительно работы КПВВ в Счастье и Золотом.