ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики заявили об отсутствии договоренностей по КПВВ в Счастье и Золотом

Луганск, Среда 11 ноября 2020 19:02
Боевики заявили об отсутствии договоренностей по КПВВ в Счастье и Золотом
Фото: КПВВ на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вопрос открытия пропуска через линию разграничения в районе Счастья и Золотого не был согласован на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Оккупационная власть не будет открывать дорожные коридоры в Луганской области.

Об этом заявила представитель так называемой "Луганской народной республики" Ольга Кобцева, передают российские СМИ.

По ее словам, на вчерашней видеоконференции гуманитарной группы оккупанты изложили вопросы, решение которых необходимо для работы КПВВ. Однако украинская сторона якобы не предоставила свои варианты.

"Поэтому по итогам заседания видеоконференции ТКГ в лице ОБСЕ был констатирован факт недостижения договоренности по открытию пунктов пропуска Луганск-Счастье и Первомайск-Золотое", - сказала Кобцева.

Напомним, ранее пресс-служба делегации Украины в ТКГ заявила о прогрессе в разблокировке этих двух КПВВ в Луганской области.

С 10 ноября украинская сторона возобновила работу всех своих пунктов пропуска, однако людей в обе стороны пропускают только через КПВВ "Станица Луганская".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество СчастьеЗолотоеКПВВ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь