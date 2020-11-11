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ОБСЕ призвала Россию открыть КПВВ на Донбассе до конца недели

Киев, Среда 11 ноября 2020 20:36
ОБСЕ призвала Россию открыть КПВВ на Донбассе до конца недели
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представители ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе призвали Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. ОБСЕ рассчитывает, что пропуск через линию разграничения будет возобновлен до конца недели.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании ТКГ стороны достигли определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной пропуска через КПВВ.

"Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов", - добавили в делегации.

Кроме того, ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ "зеленых коридоров" для малоподвижных граждан, чтобы они могли беспрепятственно пересекать линию разграничения и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

"Наибольших успехов сегодня добились в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что вскоре удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 ноября Украина возобновила работу всех КПВВ на Донбассе, включительно с новыми пунктами пропуска "Счастье" и "Золотое". Однако оккупанты отказались возобновлять пропуск через линию разграничения.

Кроме того, сегодня пророссийские боевики заявили об отсутствии договоренностей относительно работы КПВВ в Счастье и Золотом.

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