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На Донбасі фактично працюють тільки два КПВВ, - Держприкордонслужба

Автор: Роман Тверденко

На Донбасі, незважаючи на відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів Україною, фактично працюють тільки два КПВВ. Це "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Наголошується, що формально працюють сім КПВВ щодня з 8:00 до 16:00. Але фактичний пропуск громадян відбувається тільки на пунктах "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке". На "Станиці Луганської" пропуск громадян ведеться щодня, а на "Новотроїцьке" - у понеділок і п'ятницю. Інші КПВВ заблоковані проросійськими бойовиками.

Також протягом тижня на тимчасово окуповану територію України в'їхали 14 вантажівок гуманітарної допомоги від "Червоного Хреста" і 10 - від ООН. Вони везли продуктові та гігієнічні набори, а також медичні засоби. Загальна вага допомоги - 324 тонни.

Нагадаємо, в середу представники ОБСЄ у Тристоронній контактної групи закликали Росію відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. ОБСЄ розраховує, що пропуск через лінію розмежування буде відновлено до кінця тижня.

10 листопада Україна відновила роботу всіх КПВВ на Донбасі, включно з новими пунктами пропуску "Щастя" і "Золоте". Однак окупанти відмовилися відновлювати пропуск через лінію розмежування.

Крім того, проросійські бойовики заявили про відсутність домовленостей щодо роботи КПВВ в Щасті і Золотом.

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