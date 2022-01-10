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На Донбассе двое военных подорвались на мине

Автор: Валерия Полищук

С начала суток 10 января вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате подрыва на мине погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону Песков. Они дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 9 января, оккупанты дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов один боец был травмирован.

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ДонбассООС