На Донбассе двое военных подорвались на мине

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону Песков. Они дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.