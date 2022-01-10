Оккупанты дважды открывали огонь в Луганской области: травмирован военный

За прошедшие суки, 9 января, оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Боевики вели огонь по позициям украинских защитников в районе Попасной и Катериновки в Луганской области.

Попасную оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Катериновки обстрелы также велись из минометов 120-го калибра. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации применяли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также уточняется, что наши бойцы открывали ответный огонь, не применяя вооружение, запрещенное "Минском".

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - отметили в штабе ООС.