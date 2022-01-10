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Боевики не пропустили наблюдателей через блокпост в Станице Луганской, - ОБСЕ

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Украина, Понедельник 10 января 2022 06:50
Боевики не пропустили наблюдателей через блокпост в Станице Луганской, - ОБСЕ Фото: боевики не пропустили патруль ОБСЕ в Станице (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать мониторингу ситуации на Донбассе, который осуществляет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз они не пропустили патруль через блокпост в Станице Луганской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ за 9 января.

Патруль следовал из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через блокпост вооруженных формирований в Станице Луганской.

Член вооруженных формирований не пропустил одного из двух наблюдателей, сославшись на "отсутствие предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии".

В результате ни один из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не прошел и оба вернулись назад на базу в неподконтрольном правительству Луганске.

"О своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине", - напомнили в ОБСЕ.

Напомним, что ранее боевики не пропускали наблюдателей в районе Старомихайловки. Также они глушили беспилотник ОБСЕ районе поселка Степовое.

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