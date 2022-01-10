На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися колишніми", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.