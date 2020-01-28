На Донбассе двое украинских военных получили боевые травмы

С начала текущих суток, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое украинских военных получили боевые травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Лебединского и вблизи Березового.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новолуганского, в районе населенного пункта Орехово, четыре раза рядом с Новотошковское.

"Сегодня, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения", - говорится в сообщении.

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