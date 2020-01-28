Боевики в понедельник 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов

В течение минувших суток, 27 января, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов по украинским позициям было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза рядом с Новотроицком - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Тарамчук - из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем;

в районе Кондрашовки Новой - из 82-мм миномета;

рядом с Южным из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новотошковское - со 120-мм миномета - 5 мин

Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, боевики в очередной раз совершили обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики задержали на Донбассе диверсанта боевиков "ДНР".

Напомним, 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два украинских военных погибли, еще двое получили ранения.