На Донбассе двое украинских военных получили боевые травмы

За прошедшие сутки, 6 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Николаевки - с станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Лебединского - с СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку от Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, за прошлые сутки, 5 декабря, незаконные вооруженные формирования РФ 7 раз открывали огонь по позициям ООС, вопреки режиму прекращения огня. Наемники применяли запрещенные минометы 82-го калибра. Под обстрелы попали украинские военные вблизи Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Новолуганского и Зайцево.

По данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из России прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.