На Донбассе двое украинских военных получили боевые травмы

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки, 6 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов:
"Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, за прошлые сутки, 5 декабря, незаконные вооруженные формирования РФ 7 раз открывали огонь по позициям ООС, вопреки режиму прекращения огня. Наемники применяли запрещенные минометы 82-го калибра. Под обстрелы попали украинские военные вблизи Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Новолуганского и Зайцево.
По данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из России прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.