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На Донбассе украинских военных обстреляли из запрещенного Минском вооружения

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 07:36
На Донбассе украинских военных обстреляли из запрещенного Минском вооружения
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 7 обстрелов, потерь нет

За прошедшие сутки, 5 декабря, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирован огонь из вооружения БМП.

Обстрелы велись в районе Широкиного, Лебединского, вблизи Крымского, возле Луганского и Майского, дважды неподалеку Новолуганского и в
районе Зайцевого.

"Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки", - отметили в пресс-центре.

В целом зафиксировали 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Потерь с нашей стороны нет", - добавили в ООС.

Напомним, по данным украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из России прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

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