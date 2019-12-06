ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики применили минометы на Донецком направлении

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 13:43
Боевики применили минометы на Донецком направлении
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты выпустили более 20 мин по украинским позициям

Российско-оккупационные войска применили запрещенные минскими договоренностями минометы в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

По данным министерства, по состоянию на 12:30 российские незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Ночью боевики из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки. В целом по позициям ООС выпустили 23 мины.

Утром вражеская активность была зафиксирована вблизи Николаевки, где оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также в районе Павлополя, там после 10 утра били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток потерь среди подразделений Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 6 декабря 2019 года (mil.gov.ua)

Ситуация на Донбассе по состоянию на 6 декабря 2019 года (mil.gov.ua)

Напомним, за прошлые сутки, 5 декабря, незаконные вооруженные формирования РФ 7 раз открывали огонь по позициям ООС, вопреки режиму прекращения огня. Наемники применяли запрещенные минометы 82-го калибра. Под обстрелы попали украинские военные вблизи Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Новолуганского и Зайцево.

Большинство украинцев поддержали разведение сил на Донбассе Арахамия назвал метафорой слова о стене на Донбассе
Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелминометыООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь