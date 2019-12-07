На Донбасі двоє українських військових отримали бойові травми

Протягом минулої доби, 6 грудня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Про цеповідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

двічі поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Водяного і Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки - зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Лебединського - з СПГ та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;

у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 6 грудня, бойові травмування отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 грудня, незаконні збройні формування РФ 7 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, всупереч режиму припинення вогню. Найманці застосовували заборонені міномети 82-го калібру. Під обстріл потрапили українські військові поблизу Широкіно, Лебединського, Кримського, Луганського, Травневого, Новолуганского і Погоди.

За даними української розвідки, на окуповану територію Донбасу з Росії прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи та підрозділи спецпризначення.