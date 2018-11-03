На Донбассе двое украинских военных получили ранения

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил

В течение текущих суток, 3 ноября, в ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Было зафиксировано единичное применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры обороняющихся подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

Отметим, с начала суток, 3 ноября 2018, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.