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На Донбассе двое украинских военных получили ранения

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 20:46
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил

В течение текущих суток, 3 ноября, в ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Было зафиксировано единичное применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм.

На Донбассе двое украинских военных получили ранения

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры обороняющихся  подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

Отметим, с начала суток, 3 ноября 2018, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

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