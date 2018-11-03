На Донбассе ранен один украинский военнослужащий

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала суток боевики 4 раза обстреляли позиции ООС

С начала суток, 3 ноября 2018, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 4 раза осуществили обстрелы позиций украинских военных.

Противник из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП совершили обстрел позиций подразделений ООС в районе населенных пунктов Широкино, Саханка, Золотое-4, Первомайское и Водяное.

"Вследствие боевых действий от начала текущих суток один украинский военный получил ранения. Сейчас он получает квалифицированную помощь в военном мобильном госпитале", - говорится в сообщении.

Фото: ситуация на востоке Украины по состоянию на 3 ноября 2018

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, боевики 22 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь среди подразделений ООС нет.