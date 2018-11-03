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На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 20:46
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Російські окупаційні війська 11 раз обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил

Протягом поточної доби, 3 листопада, в ході бойових дій поранені двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Операції об'єднаних сил.

Російські окупаційні війська 11 раз обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил. Було зафіксовано одиничне застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність противник виявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм.

На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Золоте, Шуми, Первомайське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Водяне та Широкіно. Командири радянських підрозділів брали рішучі заходи з придушення ворожого вогню.

Зазначимо, з початку доби, 3 листопада 2018, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

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