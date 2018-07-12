На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - ООС

На Донбассе боевики 12 июля нарушили режим тишины 6 раз

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение четверга, 12 июля, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что российские оккупационные войска в течение текущих суток, от 7:00 утра до 18:00 часов 6 раз нарушили режим прекращения огня. Один из обстрелов боевики провели с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"В течение дня враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, что на Донецком направлении, Павлополь, Талаковка, Лебединское, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении пресс-центра.

Кроме того, украинские позиции возле Павлополя боевики обстреляли из 82-мм миномета и вооружения БМП.

"К сожалению, вследствие активных боевых действий российских оккупантов двое наших воинов получили ранения. По данным разведки, одного вражеского боевика убито, двое ранены", - отметили в штабе.

Уточнили, что украинские военные придерживаются режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 июля 2018 года, в районе проведения ООС ранения получил один украинский военный.