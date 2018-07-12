На Донбасі двоє українських військових отримали поранення, - ООС

На Донбасі бойовики 12 липня порушили режим тиші 6 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 12 липня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що російські окупаційні війська протягом поточної доби, від 7:00 ранку до 18:00 години 6 разів порушили режим припинення вогню. Один із обстрілів бойовики провели із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Упродовж дня ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, що на Донецькому напрямку, Павлопіль, Талаківка, Лебединське, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні прес-центру.

Окрім того, українські позиції біля Павлополя бойовики обстріляли із 82-мм міномету та озброєння БМП.

"Нажаль, внаслідок активних бойових дій російських окупантів двоє наших воїнів отримали поранення. За даними розвідки, одного ворожого бойовика вбито, двох поранено", - зазначили в штабі.

Уточнили, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, минулої доби, 11 липня 2018 року, у районі проведення ООС поранення отримав один український військовий.