На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Бойовики вчора 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник 17 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ. На Луганському напрямку біля Станиці Луганської бойовики здійснили чергову провокацію на ділянці розведення сторін, випустивши кілька черг з великокаліберного кулемета. Також були обстріляні з гранатометів військові в Кримському.

Також повідомляється, що противник значно активізувався на Світлодарському напрямку. А на Донецькому і Маріупольському напрямках відзначається зниження активності порівняно з попередньою добою.

"На жаль, за минулу добу один військовослужбовець був поранений. За даними розвідки, двоє окупантів отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні зранку бойовики вже 5 разів порушили режим припинення вогню на Донецькому і Маріупольському напрямках.

Фото: зведення операції Об'єднаних сил

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після початку "хлібного перемир'я" ситуація з безпекою на Донбасі покращилася.