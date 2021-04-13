На Донбассе двое пьяных боевиков подорвались на собственном минном поле, - разведка

На Донбассе двое боевиков подорвались на собственном минном поле. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным разведки, 12 апреля в больницу Енакиево, что на оккупированной территории Донбасса, доставили двоих боевиков. Они в пьяном состоянии вышли на собственно минное поле. В результате подрыва оккупанты потеряли конечности.

"Известно, что у двоих из них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Что закопал - на том и подорвался. Карма она такая", - сообщили военные.