На Донбассе двое пьяных боевиков подорвались на собственном минном поле, - разведка

На Донбассе двое боевиков подорвались на собственном минном поле. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данным разведки, 12 апреля в больницу Енакиево, что на оккупированной территории Донбасса, доставили двоих боевиков. Они в пьяном состоянии вышли на собственно минное поле. В результате подрыва оккупанты потеряли конечности.
"Известно, что у двоих из них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Что закопал - на том и подорвался. Карма она такая", - сообщили военные.
Напомним, с начала текущих суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом во время сброса гранат на украинские позиции один военный погиб, еще двое получили ранения.
Также РБК-Украина писало, что вчера в результате обстрела боевиков также погиб один украинский военный.
Ранее разведка сообщала, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины.