На Донбасі двоє п'яних бойовиків підірвалися на власному мінному полі, - розвідка

На Донбасі двоє бойовиків підірвалися на власному мінному полі. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

За даними розвідки, 12 квітня в лікарні Єнакієвого, що на окупованій території Донбасу, доставили двох бойовиків. Вони у п'яному стані вийшли на власне мінне поле. В результаті підриву окупанти втратили кінцівки.

"Відомо, що у двох з них залишилося непарна кількість ніг. Стан здоров'я загарбників уточнюється. Що закопав - на те і підірвався. Карма вона така", - повідомили військові.