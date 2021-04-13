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На Донбассе двое пьяных боевиков подорвались на собственном минном поле, - разведка

Новина українською → Енакиево, Вторник 13 апреля 2021 11:35
На Донбассе двое пьяных боевиков подорвались на собственном минном поле, - разведка Фото: боевики в результате подрыва потеряли конечности (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе двое боевиков подорвались на собственном минном поле. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

По данным разведки, 12 апреля в больницу Енакиево, что на оккупированной территории Донбасса, доставили двоих боевиков. Они в пьяном состоянии вышли на собственно минное поле. В результате подрыва оккупанты потеряли конечности.

"Известно, что у двоих из них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Что закопал - на том и подорвался. Карма она такая", - сообщили военные.

Напомним, с начала текущих суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом во время сброса гранат на украинские позиции один военный погиб, еще двое получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что вчера в результате обстрела боевиков также погиб один украинский военный.

Ранее разведка сообщала, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины.

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