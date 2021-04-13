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На Донбасі двоє п'яних бойовиків підірвалися на власному мінному полі, - розвідка

Новость на русском → Єнакієве, Вівторок 13 квітня 2021 11:35
На Донбасі двоє п'яних бойовиків підірвалися на власному мінному полі, - розвідка Фото: бойовики в результаті підриву втратили кінцівки (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі двоє бойовиків підірвалися на власному мінному полі. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичної угруповання "Північ".

За даними розвідки, 12 квітня в лікарні Єнакієвого, що на окупованій території Донбасу, доставили двох бойовиків. Вони у п'яному стані вийшли на власне мінне поле. В результаті підриву окупанти втратили кінцівки.

"Відомо, що у двох з них залишилося непарна кількість ніг. Стан здоров'я загарбників уточнюється. Що закопав - на те і підірвався. Карма вона така", - повідомили військові.

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому під час скидання гранат на українські позиції один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що вчора в результаті обстрілу бойовиків загинув один український військовий.

Раніше розвідка повідомляла, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб України.

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