Порошенко назвал число погибших на Донбассе военных из состава Сил спецопераций

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

С начала агрессии РФ на Донбассе погибли 70 военных из состава Сил спецопераций

За время боевых действий на Донбассе погибли 70 военнослужащих из состава Сил спецопераций. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Житомирскую область, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Порошенко отметил, что за подвиги в боях с российским агрессором 294 воина награждены государственными наградами, а четверо - получили высокое звание Герой Украины.

"Однако война - это не только победы. К сожалению, 70 боевых побратимов положили свою жизнь за Украину. Вечная им память и слава", - сказал Порошенко, добавив, что с начала войны на Донбассе воинами-спецназовцами было выполнено около трех тысяч боевых задач.

Кроме того, Порошенко поблагодарил партнеров Украины из стран-членов НАТО за существенную помощь в развитии способностей Сил специальных операций.

"Благодаря привлечению профессиональных инструкторов из США, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии квалифицированную подготовку прошли украинские инструкторы, которые сейчас уже сами принимают активное участие в отборе, комплектовании и подготовке подразделений", - отметил Порошенко.

Порошенко также добавил, что подразделения и спецназовцы получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники, современные средства связи и элементы экипировки.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил спецопераций.

Как писало РБК-Украина, в результате боевых действий на Донбассе вчера, 16 января 2019 года, пострадали 10 украинских военных.