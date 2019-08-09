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На Донбассе действуют группы военных РФ с боевым опытом в локальных конфликтах

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 14:13
На Донбассе действуют группы военных РФ с боевым опытом в локальных конфликтах
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Эти подразделения привлекают к проведению диверсий

На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать группы военных Российской Федерации (РФ) с боевым опытом в локальных конфликтах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По данным разведки, на Донбассе продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах.

"Основу деятельности указанных вооруженных формирований составляет: проведение диверсий; подготовка личного состава разведывательных и снайперских подразделений 1 и 2 АК; усиление охраны представителей командования российских оккупационных войск (кадровых офицеров ВС РФ); ликвидация лиц, мешающих преступной деятельности российских оккупационных администраций", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 августа, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, 21 июля на Донбассе началось новое бессрочное перемирия. Однако боевики продолжают обстрелы сил ООС.

 

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе
Новости Украины разведкабоевики
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