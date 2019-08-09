На Донбасі діють групи військових РФ з бойовим досвідом у локальних конфліктах

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Ці підрозділи залучають до проведення диверсій

На тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях продовжують діяти групи військових Російської Федераціїї (РФ) з бойовим досвідом у локальних конфліктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За даними розвідки, на Донбасі продовжують діяти підрозділи, які не входять до складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та комплектуються виключно найманцями, переважно російськими громадянами, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах.

"Основу діяльності зазначених збройних формувань складають: проведення диверсій; підготовка особового складу розвідувальних та снайперських підрозділів 1 і 2 АК; посилення охорони представників командування російських окупаційних військ (кадрових офіцерів ЗС РФ); ліквідація осіб, які заважають злочинній діяльності російських окупаційних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 серпня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, 21 липня на Донбасі розпочалося нове безстрокове перемир'я. Однак бойовики продовжують обстріли сил ООС.