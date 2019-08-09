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На Донбасі діють групи військових РФ з бойовим досвідом у локальних конфліктах

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 14:13
На Донбасі діють групи військових РФ з бойовим досвідом у локальних конфліктах
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Ці підрозділи залучають до проведення диверсій

На тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях продовжують діяти групи військових Російської Федераціїї (РФ) з бойовим досвідом у локальних конфліктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За даними розвідки, на Донбасі продовжують діяти підрозділи, які не входять до складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та комплектуються виключно найманцями, переважно російськими громадянами, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах.

"Основу діяльності зазначених збройних формувань складають: проведення диверсій; підготовка особового складу розвідувальних та снайперських підрозділів 1 і 2 АК; посилення охорони представників командування російських окупаційних військ (кадрових офіцерів ЗС РФ); ліквідація осіб, які заважають злочинній діяльності російських окупаційних адміністрацій", - йдеться у повідомленні. 

Як писало РБК-Україна раніше,  8 серпня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Так, 21 липня на Донбасі розпочалося нове безстрокове перемир'я. Однак бойовики продовжують обстріли сил ООС.

 

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі
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