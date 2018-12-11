На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 11 декабря 2018 года, в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение дня пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения. Боевики сегодня из запрещенных минометов осуществили обстрел недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении.

Кроме того, боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Зайцево, Марьинку, Красногоровку, Невельское, Славное, Пивничное и Чермалык.

"Вследствие боевых действий, ранения получили два военнослужащих объединенных сил. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком.

Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела боевиков в Луганской области поврежден водопровод в Золотом, город остался без воды.