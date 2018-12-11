На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 11 грудня 2018 року, в ході бойових дій поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, протягом дня проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема, з використанням забороненого мінськими угодами озброєння. Бойовики сьогодні з заборонених мінометів здійснили обстріл неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку.

Крім того, бойовики з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Зайцеве, Мар'їнку, Красногорівку, Невельське, Славне, Північне та Чермалик.

"Внаслідок бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком.

Крім того, повідомлялося, що внаслідок обстрілу бойовиків у Луганській області пошкоджено водопровід у Золотому, місто залишилося без води.