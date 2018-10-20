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На Донбассе за день ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 18:21
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 7 раз открывали огонь по позициям ООС

Боевики за день 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В одном из случаев, в районе Гнутового, противник применил противотанковую управляемую ракету, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Кроме того, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

"Вследствие обстрелов российских оккупантов, к сожалению, біл ранен один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военныйНа Донбассе за день ранен один украинский военный

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было ранено одного украинского военного.

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение - в районах Крымского, Авдеевки и Гнутового.

Боевики обстреляли украинских военных возле Гнутово и Широкино На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
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