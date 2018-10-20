На Донбассе за день ранен один украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 7 раз открывали огонь по позициям ООС

Боевики за день 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В одном из случаев, в районе Гнутового, противник применил противотанковую управляемую ракету, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Кроме того, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

"Вследствие обстрелов российских оккупантов, к сожалению, біл ранен один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было ранено одного украинского военного.

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение - в районах Крымского, Авдеевки и Гнутового.