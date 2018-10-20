На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Бойовики здійснили 16 обстрілів позицій сил ООС за добу

У районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння - в районах Кримського, Авдіївки та Гнутового, одного військовослужбовця поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі зазначають, що противник продовжує застосувати гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Гранітне, Павлопіль, Водяне, Гнутове та Лебединське", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом 19 жовтня чотирьох окупантів знищено, ще двох поранено.

Також зазначається, що від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

Нагадаємо, у Донецькій області затримали 53-річного чоловіка, який протягом чотирьох років воював у лавах незаконного збройного формування "ДНР" у місті Ясинувата.