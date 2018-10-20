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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 07:57
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Бойовики здійснили 16 обстрілів позицій сил ООС за добу

У районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння - в районах Кримського, Авдіївки та Гнутового, одного військовослужбовця поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі зазначають, що противник продовжує застосувати гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Гранітне, Павлопіль, Водяне, Гнутове та Лебединське", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом 19 жовтня чотирьох окупантів знищено, ще двох поранено.

Також зазначається, що від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, у Донецькій області затримали 53-річного чоловіка, який протягом чотирьох років воював у лавах незаконного збройного формування "ДНР" у місті Ясинувата.

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Теми: Новини ООС
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