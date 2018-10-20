На Донбасі за день поранено одного українського військового

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях ООС

Бойовики за день 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В одному з випадків, в районі Гнутового, противник застосував протитанкову керовану ракету, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Крім того, ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Шуми, Мар’їнка, Гнутове та Широкине.

"Внаслідок обстрілів російських окупантів, на жаль, поранено одного українського військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було поранено одного українського військового.

Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння - в районах Кримського, Авдіївки та Гнутового.