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На Донбасі за день поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 18:21
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях ООС

Бойовики за день 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В одному з випадків, в районі Гнутового, противник застосував протитанкову керовану ракету, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Крім того, ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Шуми, Мар’їнка, Гнутове та Широкине.

"Внаслідок обстрілів російських окупантів, на жаль, поранено одного українського військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранено одного українського військового

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було поранено одного українського військового.

Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння - в районах Кримського, Авдіївки та Гнутового.

Бойовики обстріляли українських військових біля Гнутового та Широкиного На Донбасі за добу поранено одного українського військового
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