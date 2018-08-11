На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Боевики обстреляли защитников Павлополя и Лебединского противотанковыми управляемыми ракетами

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 11 августа, ранено одного украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

"На протяжении текущих суток, от 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось", - сказали в штабе.

По информации штаба ООС, в результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

Также в штабе отметили, что боевики били в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкине.

Также боевики обстреляли защитников Павлополя и Лебединского противотанковыми управляемыми ракетами.

В то же время, в штабе ООС заверили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, что на Донбассе в течение прошлых суток, 10 августа, ранены трех украинских военных в районе проведения операции О'объединенных сил.