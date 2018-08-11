На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Також бойовики обстріляли захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 11 серпня, поранено одного українського війського. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося", - сказали у штабі.

За інформацією штабу ООС, внаслідок обстрілів зазнав поранення один український військовий.

Також у штабі зазначили, що бойовики били в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Луганське, Світлодарськ, Новгородське, Новотроїцьке, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Також бойовики обстріляли захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами.

Водночас, у штабі ООС запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, що на Донбасі протягом минулої доби, 10 серпня, поранено трьох українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил.