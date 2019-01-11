На Донбассе за день ранен один украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В течение дня на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 11 января 2019 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в течение дня на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, из гранатометов и пулеметов боевики обстреливали позиции украинских военных в районе Новомихайловки, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного, Лебединского, а также дважды в районе Гнутово.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области вблизи города Счастье зафиксировано два беспилотника боевиков. Как сообщалось, использование беспилотников запрещено минскими соглашениями.

Кроме того, сообщалось, что в пункте пропуска возле оккупированной боевиками Горловки от сердечного приступа скончались трое мужчин.