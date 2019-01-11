На Донбасі за день поранено одного українського військового

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Протягом дня на Донбасі було зафіксовано п'ять обстрілів з боку бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 11 січня 2019 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, протягом дня на Донбасі було зафіксовано п'ять обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, з гранатометів та кулеметів бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі Новомихайлівки, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї - в районі Водяного, Лебединського, а також двічі в районі Гнутового.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області поблизу міста Щастя зафіксовано два безпілотники бойовиків. Як повідомлялося, використання безпілотників заборонено мінськими угодами.

Крім того, повідомлялося, що у пункті пропуску біля окупованої бойовиками Горлівки від серцевого нападу померли троє чоловіків.