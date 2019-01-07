Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики с утра четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за день ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что с утра зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск. Позиции ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный, поселков Луганское, Березовое и Павлополь.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС возле Павлополя.

Отметим, за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не пострадал. При этом на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка противник обстрелял позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении боевики обстреляли военных вблизи поселка Гнутово. Ситуация на линии соприкосновения остается под контролем.