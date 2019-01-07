ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за день ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 18:52
На Донбассе за день ранен один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики с утра четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за день ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что с утра зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск. Позиции ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный, поселков Луганское, Березовое и Павлополь.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

 

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС возле Павлополя.

Отметим, за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не пострадал. При этом на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка противник обстрелял позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении боевики обстреляли военных вблизи поселка Гнутово. Ситуация на линии соприкосновения остается под контролем.

 

Боевики применили запрещенное вооружение против украинских военных на Донбассе
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь