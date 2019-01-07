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На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 07:28
На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 6 января один оккупант погиб, один получил ранения

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Согласно сообщению, опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка - на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 6 января один оккупант погиб, еще один получил ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, представители российских вооруженных формирований намеренно замедляют пропуск граждан через линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), приводя к скоплению людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины.

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Темы: Новости ООС
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