Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики з ранку чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що з ранку зафіксували чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ. Позиції ООС було обстріляно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний, селищ Луганське, Березове і Павлопіль.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Павлополя.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав. При цьому на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка і Красногорівка противник обстріляв позиції ООС з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли військових поблизу селища Гнутове. Ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем.