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На Донбасі за день поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 18:52
На Донбасі за день поранено одного українського військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики з ранку чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що з ранку зафіксували чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ. Позиції ООС було обстріляно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний, селищ Луганське, Березове і Павлопіль.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі за день поранено одного українського військового

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Павлополя.

Зазначимо, за минулу добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав. При цьому на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка і Красногорівка противник обстріляв позиції ООС з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли військових поблизу селища Гнутове. Ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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