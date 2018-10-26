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На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 18:19
Фото: ООС на Донбассе (president.gov.иа)
Фото: ООС на Донбассе (president.gov.иа)

В течение дня боевики трижды обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 26 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня, 26 октября, боевики трижды обстреливали украинские позиции. В частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелы велись вблизи Павлополя, Крымского и Водяного.

"В результате вражеского огня ранен один украинский военнослужащий. Подразделения объединенных сил, которые обороняются, контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его решения. Он также отметил, что конфликт должны решить три славянские народа, а не Европа или Америка.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь никогда не приедет в Украину на танках.

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