На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Фото: ООС на Донбасі (president.gov.uа)

Протягом дня бойовики тричі обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 26 жовтня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня, 26 жовтня, бойовики тричі обстрілювали українські позиції. Зокрема, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріли велися поблизу Павлополя, Кримського та Водяного.

"Внаслідок ворожого вогню поранено одного українського військовослужбовця. Підрозділи об’єднаних сил, що обороняються, контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його вирішення. Він також зазначив, що конфлікт мають вирішити три слов'янські народи, а не Європа чи Америка.

Лукашенко також наголосив, що Білорусь ніколи не приїде в Україну на танках.