На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики сегодня 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил боевики открывали в районах населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов - неподалеку Гнутово и трижды из стрелкового оружия - у Тарамчука.

Весь арсенал боевики применяли на подступах к Шумам, а по опорному пункту наших войск вблизи Песок боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.

"В результате боевых действий, легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 декабря, в результате обстрелов позиций подразделений операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный. Боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Добавим, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалыке (Донецкая область) в результате обстрелов боевиков.