ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 18:29
На Донбассе за день ранен 1 украинский военный
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики сегодня 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил боевики открывали в районах населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов - неподалеку Гнутово и трижды из стрелкового оружия - у Тарамчука.

Весь арсенал боевики применяли на подступах к Шумам, а по опорному пункту наших войск вблизи Песок боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм.

"В результате боевых действий, легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Напомним, за прошедшие сутки, 7 декабря, в результате обстрелов позиций подразделений операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный. Боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Добавим, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалыке (Донецкая область) в результате обстрелов боевиков.

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 37,2 тыс. человек
Новости Украины обстрелраненыебоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь